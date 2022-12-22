Уряд пообіцяв МВФ скасувати 2%-ву ставку єдиного податку та повернути касові апарати в торгівлю

Українська влада у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) зобов’язалася забезпечити збільшення податкових надходжень до держбюджету. Структурний маяк для Моніторингової програми буде виконаний до кінця січня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
"Ми рішуче налаштовані на визначення додаткових джерел надходжень. За технічної допомоги МВФ ми працюватимемо над розробкою інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики", - йдеться у листі.
У найближчому майбутньому це включатиме подання наступних трьох законопроектів до парламенту:
Меморандум з МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд ухвалив чотиримісячну Моніторингову програму для України, яка не передбачає виділення коштів.
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