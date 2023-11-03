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Уряд покращив прогноз щодо курсу долара в проекті бюджету-2024

Фото: Курс долара у 2024 році очікується на рівні 40,7 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект державного бюджету на 2024 рік до другого читання. Уряд уточнив прогноз, зокрема, що до курсу гривні до долара, інфляції та валового внутрішнього продукту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №10000.

У прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції - з 10,8% до 9,7% (у розрахунку грудень до грудня).

"Уточнення відбулось на фоні зміни припущень щодо курсу гривні - у середньому за рік 40,7 гривень за долар до другого читання порівняно з 41,4 гривень за долар у попередньому прогнозі", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

На кінець 2024 року курс очікується на рівні 42,1 гривень за долар (попередній прогноз - 44,2).

Уряд також очікує менш значну девальвацію гривні у 2023 році - 38,6 гривень за долар порівняно з 40,2 гривень за долар на перше читання.

Інфляція та зростання ВВП

Також було уточнено очікування щодо зростання споживчих цін у поточному році у бік зменшення - з 14,7% у попередньому прогнозі до 7,1% у новому прогнозі.

Кабмін також очікує більш швидке відновлення реального ВВП у 2023 році - до 5% порівняно із 2,8% у попередньому прогнозі.

Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік було знижено  до 4,6% під друге читання порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами) та міграційних процесів тощо.

Прогнози курсу долара

Нагадаємо, фінансові аналітики, підприємства, банкіри та населення очікують курс долара упродовж наступних 12 місяців на рівні 40 гривень за долара а або вище.

МВФ у жовні очікував курс на рівні попереднього урядового прогнозу 41,4 гривень за долара.

Натомість зараз офіційний курс долара НБУ падає та становить станом на 3 листопада 36,26 гривень за долар.

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