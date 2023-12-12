Уряд погодив призначення голови Рівненської ОВА

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

Зазначається, що головою Рівненської обласної державної адміністрації має стати Коваль Олександр Сергійович.

Його ж сьогодні звільнили з посади голови Рівненської районної державної адміністрації.

Коваль Олександр Сергійович

Народився 12 жовтня 1987 року в місті Костопіль. Працював у Костопільській райдержадміністрації, потім у Державній інспекції з контролю за використанням та охороною земель Управління Держкомзему в Костопільському районі.

Розпорядженням президента України Володимира Зеленського від 5 березня 2021 року був призначений головою Рівненської районної державної адміністрації.

Звільнення попереднього глави ОВА

На початку листопада повідомлялося, що Верховна рада призначила голову Фонду державного майна. Ним став екс-керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За відповідне рішення проголосували 279 парламентаріїв.