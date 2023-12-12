Уряд погодив призначення голови Рівненської ОВА
Уряд України сьогодні, 12 грудня, погодив призначення нового голови Рівненської обласної військової адміністрації.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
Зазначається, що головою Рівненської обласної державної адміністрації має стати Коваль Олександр Сергійович.
Його ж сьогодні звільнили з посади голови Рівненської районної державної адміністрації.
Коваль Олександр Сергійович
Народився 12 жовтня 1987 року в місті Костопіль. Працював у Костопільській райдержадміністрації, потім у Державній інспекції з контролю за використанням та охороною земель Управління Держкомзему в Костопільському районі.
Розпорядженням президента України Володимира Зеленського від 5 березня 2021 року був призначений головою Рівненської районної державної адміністрації.
Звільнення попереднього глави ОВА
На початку листопада повідомлялося, що Верховна рада призначила голову Фонду державного майна. Ним став екс-керівник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За відповідне рішення проголосували 279 парламентаріїв.
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