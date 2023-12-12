Правительство согласовало назначение главы Ровенской ОВА
Правительство Украины сегодня, 12 декабря, согласовало назначение нового председателя Ривненской областной военной администрации.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Отмечается, что председателем Ровенской областной государственной администрации должен стать Коваль Александр Сергеевич.
Его же сегодня уволили с должности председателя Ровенской районной государственной администрации.
Коваль Александр Сергеевич
Родился 12 октября 1987 года в городе Костополь. Работал в Костопольской райгосадминистрации, затем в Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель Управления Госкомзема в Костопольском районе.
Распоряжением президента Украины Владимира Зеленского от 5 марта 2021 года был назначен председателем Ровенской районной государственной администрации.
Увольнение предыдущего главы ОВА
В начале ноября сообщалось, что Верховная рада назначила главу Фонда государственного имущества. Им стал экс-руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.
За соответствующее решение проголосовали 279 парламентариев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.