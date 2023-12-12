Правительство согласовало назначение главы Ровенской ОВА

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram .

Отмечается, что председателем Ровенской областной государственной администрации должен стать Коваль Александр Сергеевич.

Его же сегодня уволили с должности председателя Ровенской районной государственной администрации.

Коваль Александр Сергеевич

Родился 12 октября 1987 года в городе Костополь. Работал в Костопольской райгосадминистрации, затем в Государственной инспекции по контролю за использованием и охраной земель Управления Госкомзема в Костопольском районе.

Распоряжением президента Украины Владимира Зеленского от 5 марта 2021 года был назначен председателем Ровенской районной государственной администрации.

Увольнение предыдущего главы ОВА

В начале ноября сообщалось, что Верховная рада назначила главу Фонда государственного имущества. Им стал экс-руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

За соответствующее решение проголосовали 279 парламентариев.