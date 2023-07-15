Уряд подовжив виплати ВПО, але не всім. Хто не отримає допомогу

"Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 р. буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 міс., до кінця січня 2024 р.", - йдеться в повідомленні.

В Мінсоцполітики зазначають, що допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тис. гривень та для інших осіб - 2 тис. гривень.

Хто не отримає виплати

особи, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

повернулися до покинутого місця проживання;

особи, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Крім того, з 1 вересня допомога продовжується для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки, і не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

А саме, з 1 вересня 2023 р. виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної Постанови:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менш як 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни; придбали на суму понад 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету); мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тис. грн; придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму понад 100 тис. грн; мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Водночас Постановою надано можливість отримувати допомогу внутрішньо переміщеним особам, у яких народились діти після переміщення.

"Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО)", - зазначають в Мінсоцполітики.

Чи треба звертатись за призначенням виплат додатково

Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

Важливо

Також відтепер особа зможе дистанційно відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення до органу соціального захисту населення.

Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.

Мінсоцполітики звертає увагу, що нові критерії для отримання допомоги не впливають на отриману допомогу до 01.08.2023.

Для внутрішньо переміщених осіб, які вперше звернуться по отримання допомоги ПІСЛЯ 01.08.23 р. Допомога призначається на шість місяців, на сім’ю, та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім’ї (далі ‒ уповноважена особа) з розрахунку на кожного члена сім'ї:

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 тис. грн;

для інших осіб - 2 тис. грн.

Для таких родин допомога може бути призначена сім'ї ще на 1 шестимісячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні дітям, які прибули без супроводу законного представника;

якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Але допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тисяч гривень одним платежем.

ВПО в Україні

Категорія внутрішньо переміщених осіб з'явилася після масштабного вторгнення РФ в Україну, коли тисячі людей були змушені евакуюватися від обстрілів у безпечніші регіони України. Цій категорії українців було встановлено щомісячні виплати у 2 та 3 тисячі гривень. Раніше РБК-Україна писало про те, як оформити виплати та що робити, якщо гроші не приходять.