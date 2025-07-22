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Уряд планує централізовано закупати мобільні укриття: де будуть встановлювати

Фото: уряд планує централізовано закупати мобільні укриття: де будуть встановлювати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України розпочало роботу над централізованою закупівлею мобільних укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook агентства.

"Агентство відновлення оголошує про проведення попередніх ринкових консультацій щодо первинних (мобільних) укриттів. Мета оголошених ринкових консультацій – аналіз ринку через збір рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання", - йдеться в повідомленні.

У агентстві додали, що мобільні укриття будуть закуплені територіальним громадам для встановлення у місцях можливого скупчення людей на місцевості: на зупинках транспорту, у парках, місцях відпочинку, закладах освіти, охорони здоров´я та інших об´єктів соціальної інфраструктури, з урахуванням вимог до безпеки у сфері цивільного захисту.

Однією з умов участі у майбутніх тендерах є досвід постачання – приклади реалізованих проектів в Україні або за кордоном та поставки для потреб обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових тощо.

Розвиток мобільних укриттів

За останні роки мобільні укриття почали з'являтись у ряді міст України: Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Дніпрі та ін.

При цьому раніше повідомлялось, що держава затвердла стандарти на виробництво мобільних укриттів, але досі не розробила нормативи на введення цих об'єктів в експлуатацію, зокрема, в ряді міст вже є кримінальні справи, повʼязані зі встановленням подібних захисних споруд.

Раніше керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко дорікнув міській владі столиці, що в місті немає жодного модульного укриття. І заявив, що винесе на розгляд Ради оборони Києва питання встановлення таких укриттів за кошти столичної громади.

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