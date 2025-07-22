RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Правительство планирует централизованно закупать мобильные укрытия: где будут устанавливать

Фото: правительство планирует централизованно закупать мобильные укрытия: где будут устанавливать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины начало работу над централизованной закупкой мобильных укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook агентства.

"Агентство восстановления объявляет о проведении предварительных рыночных консультаций относительно первичных (мобильных) укрытий. Цель объявленных рыночных консультаций - анализ рынка через сбор рекомендаций и информации от субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что мобильные укрытия будут закуплены территориальным общинам для установки в местах возможного скопления людей на местности: на остановках транспорта, в парках, местах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других объектов социальной инфраструктуры, с учетом требований к безопасности в сфере гражданской защиты.

Одним из условий участия в предстоящих тендерах является опыт поставки - примеры реализованных проектов в Украине или за рубежом и поставки для нужд областных военных администраций, органов местного самоуправления, военных и тому подобное.

 

Развитие мобильных укрытий

За последние годы мобильные укрытия начали появляться в ряде городов Украины: Харькове, Кривом Роге, Краматорске, Днепре и др.

При этом ранее сообщалось, что государство утвердило стандарты на производство мобильных укрытий, но до сих пор не разработало нормативы на ввод этих объектов в эксплуатацию, в частности, в ряде городов уже есть уголовные дела, связанные с установлением подобных защитных сооружений.

Ранее руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко упрекнул городские власти столицы, что в городе нет ни одного модульного укрытия. И заявил, что вынесет на рассмотрение Совета обороны Киева вопрос установления таких укрытий за средства столичной общины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News