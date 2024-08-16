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Уряд підтримав заборону використання софту та доступу до сайтів підсанкційних країн

П'ятниця 16 серпня 2024 14:00
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Уряд підтримав заборону використання софту та доступу до сайтів підсанкційних країн Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд підтримав заборону використання програмних продуктів та електронних інформаційних ресурсів країн, проти яких введені санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За словами Мельничука, законопроєктом пропонується визначити нові види секторальних санкцій у законі України "Про санкції". Згідно з рішенням, під заборону потрапляють програмні продукти, якщо:

  • створені в іноземних державах, до яких застосовано санкції;
  • розробником чи субʼєктом авторського права яких є юридична особа - резидент іноземної держави, проти якої застосовані санкції або юридична особа, частка у статутному капіталі якої перебуває у власності держави, які перебуває під санкціями;
  • розробниками чи субʼєктом авторського права яких є іноземні юридичні чи фізичні особи, до яких застосовано санкції;
  • програмні продукти, створені з використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів, що підпадають під санкції;

Також підтримана заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті, які належать або контролюються особами чи організаціями, щодо яких застосовано санкції. Мова йде про вебсайт, вебсторінки, електронні комунікаційні мережі та інформаційно-комунікаційні системи.

Блокування російських сайтів в Україні

Блокування російських інтернет-сервісів в Україні стало частиною стратегії безпеки, спрямованої на захист від загроз, які представляють російські платформи. Це рішення було прийнято для боротьби з потенційними кіберзагрозами, збором особистих даних та поширенням пропаганди і дезінформації з боку Росії. У червні 2017 року було ухвалено указ, який заборонив доступ до ряду російських сервісів, таких як соціальні мережі "ВКонтакте" та "Однокласники", а також пошукова система "Яндекс" і деякі інші платформи.

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