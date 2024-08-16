ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правительство поддержало запрет использования софта и доступа к сайтам подсанкционных стран

Пятница 16 августа 2024 14:00
UA EN RU
Правительство поддержало запрет использования софта и доступа к сайтам подсанкционных стран Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство поддержало запрет использования программных продуктов и электронных информационных ресурсов стран, против которых введены санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По словам Мельничука, законопроектом предлагается определить новые виды секторальных санкций в законе Украины "О санкциях". Согласно решению, под запрет попадают программные продукты, если:

  • созданы в иностранных государствах, к которым применены санкции;
  • разработчиком или субъектом авторского права которых является юридическое лицо - резидент иностранного государства, против которого применены санкции ли юридическое лицо, доля в уставном капитале которого находится в собственности государства, находящегося под санкциями;
  • разработчиками или субъектом авторского права которых являются иностранные юридические или физические лица, к которым применены санкции;
  • программные продукты, созданные с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, подпадающих под санкции;

Также поддержан запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете, которые принадлежат или контролируются лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Речь идет о вебсайтах, вебстраницах, электронных коммуникационных сетях и информационно-коммуникационных системах.

Блокировка российских сайтов в Украине

Блокировка российских интернет-сервисов в Украине стала частью стратегии безопасности, направленной на защиту от угроз, которые представляют российские платформы. Это решение было принято для борьбы с потенциальными киберугрозами, сбором личных данных и распространением пропаганды и дезинформации со стороны России. В июне 2017 года был принят указ, который запретил доступ к ряду российских сервисов, таких как социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковая система "Яндекс" и некоторые другие платформы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий
ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении