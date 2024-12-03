Уряд перейменував Міністерство реінтеграції: Шмигаль пояснив, навіщо

"З першого дня російського вторгнення єдність була нашою головною зброєю. Єдність всередині країни, єдність із нашими партнерами, єдність українців по всьому світу", - розповів Шмигаль.
Він нагадав, що сьогодні Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра та міністра національної єдності України.
Також Уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.
За словами Шмигаля, це рішення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.
"Створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну. Новий віцепрем’єр-міністр уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI", - вважає прем'єр.
Міністерство єдності
У серпні президент Володимир Зеленський анонсував створення "Міністерства єдності", покликаного об’єднувати українців за кордоном та протидіяти російській пропаганді.
Головною місією нового відомства стане підтримка українських громад за кордоном, зміцнення їхнього зв’язку з Батьківщиною та захист спільних національних інтересів.
Зеленський підкреслив, що для забезпечення освітніх, культурних та інформаційних потреб українців необхідна активніша участь держави, оскільки зусиль одного лише Міністерства закордонних справ недостатньо.