Уряд перейменував Міністерство реінтеграції: Шмигаль пояснив, навіщо

Пізніше Зеленський заявив, що нове міністерство може бути створене вже осінню 2024 року.

Сьогодні ж Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду Міністра національної єдності України.

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