Уряд оприлюднив постанову про індексацію пенсій: хто отримає підвищення з 1 березня

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2025 році. Перерахунок буде проведений для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2024 року, з коефіцієнтом 1,115.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням постанову від 25 лютого 2025 р. № 209.
Згідно з постановою, перерахунок буде проведений для тих, хто отримує пенсії із солідарної системи, для колишніх військових, для чорнобильців, для тих, хто отримує пенсії за особливі заслуги, колишніх чиновників та науковців.
Для тих, хто вийшов на пенсію за останні чотири роки, встановлені такі коефіцієнти індексації:
Розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії не може перевищувати 1500 гривень. У разі, коли розмір підвищення в результаті перерахунку не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Крім того, з 1 квітня 2025 року без додаткового звернення особи буде проведений перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з урахуванням їх оновленого страхового стажу. За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій буде проведений для 629 тис. працюючих пенсіонерів.
Надбавки літнім пенсіонерам
Якщо в осіб у віці від 70 до 80 років страховий стаж становить менше ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок, щомісячна доплата до пенсії встановлюється в розмірі, пропорційному до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3 613 гривень. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб у віці від 75 до 80 років не може бути меншим, ніж 3 613 гривень.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2025 року середня пенсія становила 5 789 гривень Очікується, що після індексації з 1 березня середній прогнозний рівень зростання пенсій складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні збільшиться до 6 345 гривень.