Кабмин обнародовал постановление об индексации пенсий: кто получит повышение с 1 марта

Согласно постановлению, перерасчет будет проведен для тех, кто получает пенсии из солидарной системы, для бывших военных, для чернобыльцев, для тех, кто получает пенсии за особые заслуги, бывших чиновников и ученых.

Для тех, кто вышел на пенсию за последние четыре года, установлены следующие коэффициенты индексации:

в 2021 году, - 1,0575;

в 2022 году, - 1,046;

в 2023 году, - 1,0345;

в 2024 году, - 1,023.

Размер увеличения в результате перерасчета пенсии не может превышать 1500 гривен. В случае, когда размер повышения в результате перерасчета не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не хватает до указанного размера.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года без дополнительного обращения лица будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам с учетом их обновленного страхового стажа. По данным Минсоцполитики, перерасчет пенсий будет произведен для 629 тыс. работающих пенсионеров.

Надбавки пожилым пенсионерам

лицам в возрасте от 65 лет и более, которые не работают, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, которые получают пенсию, не достигающую 3 758 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не хватает до указанного размера, которая учитывается при дальнейших перерасчетах пенсии;

лицам, которым исполнилось 80 лет и больше, страховой стаж которых составляет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, которые получают пенсию, не достигающую 3 758 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не достающей до указанного размера;

лицам в возрасте от 70 до 80 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, которые получают пенсию, не достигающую 3 613 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не достающей до указанного размера;

лицам, которым не исполнилось 70 лет (кроме лиц, предусмотренных в абзаце первом настоящего подпункта), страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, которые получают пенсию, не достигающую 3 323 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не достающей до указанного размера,

другим лицам, которые получают пенсию, не работают и у которых ежемесячный размер пенсионных выплат не достигает 3 038 гривен, предоставляется ежемесячная доплата к пенсии в сумме, не хватает до указанного размера.

Если у лиц в возрасте от 70 до 80 лет страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин и менее 30 лет у женщин, ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 3 613 гривен. При этом размер пенсионной выплаты при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц в возрасте от 75 до 80 лет не может быть меньше, чем 3 613 гривен.