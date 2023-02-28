Уряд оприлюднив постанову про індексацію пенсій: кому підвищать виплати з 1 березня

Кабінет міністрів України ухвалив постану про індексацію пенсійних і страхових виплат у 2023 році. Розмір підвищення з 1 березня становитиме від 100 до 1500 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 лютого 2023 р. № 168.
Згідно з постановою, індексація проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,197.
Розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії не може перевищувати 1500 гривень. У разі коли розмір збільшення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.
Індексація розповсюджується на осіб, звільнених з військової служби, а також на працівників органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейських.
Крім того, з 1 липня 2023 року індексуються на коефіцієнт 1,20 пенсії державних службовців та науковців, призначені до 31 грудня 2022 року.
Згідно з рішенням, з 1 березня 2023 року:
Також з 1 березня 2023 року щомісячна компенсаційна виплата особам, у яких розмір пенсійних виплат не досягає розміру середньої заробітної плати, становитиме:
Нагадаємо, проект постанови уряду про індексацію пенсій передбачає, що під індексацію пенсій підпадають 10,557 млн осіб. З державного бюджету на індексацію пенсій у 2023 році потрібно 82 млрд гривень.