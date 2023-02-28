Уряд оприлюднив постанову про індексацію пенсій: кому підвищать виплати з 1 березня

Згідно з постановою, індексація проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,197.

Розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії не може перевищувати 1500 гривень. У разі коли розмір збільшення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Індексація розповсюджується на осіб, звільнених з військової служби, а також на працівників органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейських.

Крім того, з 1 липня 2023 року індексуються на коефіцієнт 1,20 пенсії державних службовців та науковців, призначені до 31 грудня 2022 року.

Згідно з рішенням, з 1 березня 2023 року:

особам у віці від 65 років і більше, які не працюють, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, пенсія яких не досягає 3120 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

особам, яким виповнилося 80 років і більше, страховий стаж яких становить не менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок, пенсія яких не досягає 3120 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

особам у віці від 70 до 80 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок, пенсія яких не досягає 3000 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

особам, яким не виповнилося 70 років, страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років, пенсія яких не досягає 2760 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

іншим особам, які отримують пенсію, не працюють та у яких щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 2520 гривень, надається щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Також з 1 березня 2023 року щомісячна компенсаційна виплата особам, у яких розмір пенсійних виплат не досягає розміру середньої заробітної плати, становитиме: