Уряд оновить план заходів для виконання угоди про асоціацію з ЄС

Україна буде й далі інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС. Кабінет міністрів планує оновити План заходів для виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підписану у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду .

"Плануємо оновити План заходів для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав він.

За його словами, також планується: