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Уряд оновить план заходів для виконання угоди про асоціацію з ЄС

Фото: прем’єр-міністр
Автор: Олександр Білоус

Україна буде й далі інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС. Кабінет міністрів планує оновити План заходів для виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підписану у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Плануємо оновити План заходів для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - сказав він.

За його словами, також планується:

  • продовжити транспортний та економічний безвізи,
  • отримати роумінговий безвіз
  • почати процес приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA),
  • створити Офіс програми "Горизонт Європа" в Україні,
  • розвивати транс’європейську транспортну мережу (TEN-T) всередині України,
  • побудувати будуємо спільні пункти пропуску на кордоні та інтегрувати українську митницю.

Раніше віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна виконала майже 80% зобов’язань згідно з угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Стосовно тих 20%, які ще залишилося виконати, Стефанішина пояснила, що це певні "олдскульні зобов’язання", оскільки переговори про укладення Угоди велися у 2009 році, за часів іншої й правової реальності.

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