Кабмин обновит план мероприятий по выполнению соглашения об ассоциации с ЕС

Украина будет и дальше интегрироваться во внутренний рынок ЕС. Кабинет министров планирует обновить План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подписанное в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства .

"Планируем обновить План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал он.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина выполнила почти 80% обязательств согласно соглашению об ассоциации с Европейским Союзом .

Относительно тех 20%, которые еще осталось выполнить, Стефанишина объяснила, что это определенные "олдскульные обязательства", поскольку переговоры о заключении Соглашения велись в 2009 году во времена другой и правовой реальности.