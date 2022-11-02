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Уряд Німеччини закликав владу Сербії зробити вибір між ЄС та РФ, - Welt

Фото: Німеччина зажадала від влади Сербії зробити вибір між ЄС та Росією (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Федеральний уряд Німеччини вимагає від президента Сербії Олександра Вучича визначитись між курсом на вступ до ЄС та відносинами з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За даними видання, у ФРН "здивовані та розчаровані" тим, що Сербія підписала угоду з Росією про співпрацю. Від країн-кандидатів, за словами джерела, у Німеччині, навпаки, очікують запровадження санкцій проти РФ.

Якщо пан Вучич вестиме країну у бік зміцнення відносин з ЄС, ФРН надасть йому підтримку, а продовження зв'язків із Росією призведе до зворотних наслідків, повідомили виданню в урядових колах.

Нагадаємо, попри статус кандидата на вступ до ЄС, влада Сербії відмовляється вводити санкції проти Росії.

Раніше глава МВС Сербії заявив, що народу та уряду Сербії слід якнайшвидше визнати, що вона не хоче бути в ЄС і що їй там не місце.

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Сербия