Правительство Германии призвало власти Сербии сделать выбор между ЕС и РФ, - Welt

Федеральное правительство Германии требует от президента Сербии Александра Вучича определиться между курсом на вступление в ЕС и отношениями с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
По данным издания, в ФРГ "удивлены и разочарованы" тем, что Сербия подписала соглашение с Россией о сотрудничестве. От стран-кандидатов, по словам источника, в Германии, напротив, ожидают введения санкций против РФ.
Если господин Вучич будет вести страну в сторону укрепления отношений с ЕС, ФРГ окажет ему поддержку, а продолжение связей с Россией приведет к обратным последствиям, сообщили изданию в правительственных кругах.
Напомним, несмотря на статус кандидата на вступление в ЕС, власти Сербии отказываются вводить санкции против России.
Ранее глава МВД Сербии заявил, что народу и правительству Сербии следует как можно скорее признать, что она не хочет быть в ЕС и что ей там не место.
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