Уряд Німеччини відкинув ідею депортації безробітних українців

Допомога Україні від Німеччини

Від початку війни Росії проти України видно, що Німеччина є одним з основних постачальників військової допомоги захисникам України, обсяг її підтримки є найважливішим з усіх європейських країн.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про серйозні наслідки для Берліна та НАТО у разі відмови від допомоги Україні.

Крім того, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликав уряд до більш відкритого спілкування з питань політики щодо України.

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