Правительство Германии отвергло идею депортации безработных украинцев

Он напомнил, что Россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.

"Поэтому я не знаю, где на Украине должно быть безопасное место", - подчеркнул представитель МИД.

Накануне немецкий политик Александр Добриндт заявил, что украинские беженцы должны либо найти работу в Германии, либо вернуться в безопасные районы Украины, где они смогут найти возможность внести свой вклад в восстановление родины.