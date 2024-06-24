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Уряд Німеччини відкинув ідею депортації безробітних українців

Понеділок 24 червня 2024 15:11
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Уряд Німеччини відкинув ідею депортації безробітних українців Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини виступає проти депортації українців, які не бажають працювати.

Про це заявив представник Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.

Він нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.

"Тому я не знаю, де на Україні має бути безпечне місце", - наголосив представник МЗС.

Напередодні німецький політик Александр Добріндт заявив, що українські біженці повинні або знайти роботу в Німеччині, або повернутися до безпечних районів України, де вони зможуть знайти можливість зробити свій внесок у відновлення батьківщини.

Допомога Україні від Німеччини

Від початку війни Росії проти України видно, що Німеччина є одним з основних постачальників військової допомоги захисникам України, обсяг її підтримки є найважливішим з усіх європейських країн.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про серйозні наслідки для Берліна та НАТО у разі відмови від допомоги Україні.

Крім того, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликав уряд до більш відкритого спілкування з питань політики щодо України.

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