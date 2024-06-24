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Правительство Германии отвергло идею депортации безработных украинцев

Понедельник 24 июня 2024 15:11
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Правительство Германии отвергло идею депортации безработных украинцев Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии выступает против депортации украинцев, не желающих работать.

Об этом заявил представитель Федерального Министерства иностранных дел Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Он напомнил, что Россия ежедневно атакует цели по всей Украине, а также пытается разрушить инфраструктуру на западе страны.

"Поэтому я не знаю, где на Украине должно быть безопасное место", - подчеркнул представитель МИД.

Накануне немецкий политик Александр Добриндт заявил, что украинские беженцы должны либо найти работу в Германии, либо вернуться в безопасные районы Украины, где они смогут найти возможность внести свой вклад в восстановление родины.

Помощь Украине от Германии

С начала войны России против Украины видно, что Германия является одним из основных поставщиков военной помощи защитникам Украины, объем ее поддержки является самым важным из всех европейских стран.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о серьезных последствиях для Берлина и НАТО, в случае отказа от помощи Украине.

Кроме того, министр финансов Германии Кристиан Линднер призывал правительство к более открытому общению по вопросам политики в отношении Украины.

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