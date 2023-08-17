Уряд Німеччини схвалив законопроект про легалізацію канабісу

На думку експертів, новий законопроект потенційно може надати додаткового імпульсу аналогічній світовій тенденції.

Закон, який ще має бути прийнятий парламентом, дозволить дорослим мати до 25 грамів канабісу, вирощувати максимум три рослини, або набувати його у некомерційних закладах.

Уряд канцлера Олафа Шольца сподівається, що закон приборкає чорний ринок, захистить споживачів від зараженої марихуани та знизить злочинність, пов'язану з наркотиками.

За словами міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха, ключовим елементом плану, який усуває табу на вживання каннабісу, також є кампанія щодо підвищення обізнаності про ризики, які зрештою мають обмежити споживання.

За його словами, така кампанія не привернула б такої ж уваги, якби її було проведено без зміни закону.

"З нинішніми процедурами ми не можемо серйозно захистити дітей та молодь, ця тема стала табу", - заявив Лаутербах.

За даними міністерства охорони здоров'я, кількість дорослих у Німеччині віком від 18 до 25 років, які хоча б раз вживали канабіс, майже подвоїлася у 2021 році порівняно з попереднім десятиліттям і склала 25%.

Легалізація каннабісу в Україні

В Україні планується легалізація медичного канабісу. Так, Верховна рада 13 липня ухвалила у першому читанні відповідний законопроект.

Він покликаний легалізувати оборот канабісу в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Мета – створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Раніше легалізацію медичного канабісу підтримав президент України Володимир Зеленський. На його думку, в Україні мають застосовуватися всі найкращі світові практики фізичної та ментальної реабілітації.