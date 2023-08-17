Правительство Германии одобрило законопроект о легализации каннабиса

По мнению экспертов, новый законопроект потенциально может придать дополнительный импульс аналогичной мировой тенденции.

Закон, который еще должен быть принят парламентом, позволит взрослым иметь до 25 граммов каннабиса, выращивать максимум три растения, или приобретать его в некоммерческих заведениях.

Правительство канцлера Олафа Шольца надеется, что закон обуздает черный рынок, защитит потребителей от зараженной марихуаны и снизит преступность, связанную с наркотиками.

По словам министра здравоохранения Карла Лаутербаха, ключевым элементом плана, который устраняет табу на употребление каннабиса, также является кампания по повышению осведомленности о рисках, которые в конечном итоге должны ограничить потребление.

По его словам, такая кампания не привлекла бы такого же внимания, если бы она была проведена без изменения закона.

"С нынешними процедурами мы не можем серьезно защитить детей и молодежь, эта тема стала табу", - заявил Лаутербах.

По данным министерства здравоохранения, число взрослых в Германии в возрасте от 18 до 25 лет, которые хотя бы раз употребляли каннабис, почти удвоилось в 2021 году по сравнению с предыдущим десятилетием и составило 25%.

Легализация каннабиса в Украине

В Украине планируется легализация медицинского каннабиса. Так, Верховная рада 13 июля приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Он призван легализовать оборот каннабиса в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Цель – создать условия для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Ранее легализацию медицинского каннабиса поддержал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, в Украине должны применяться все лучшие мировые практики физической и ментальной реабилитации.