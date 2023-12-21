Уряд національної єдності та новий прем’єр: як українці ставляться до ідеї

За даними опитування, 37% українців позитивно ставляться до створення уряду національної єдності, 38% - нейтрально, а 19% - негативно. Решта 7% не визначилися зі своєю думкою.

Кого хотіли б бачити прем’єр-міністром

Також респондентам у відкритому форматі ставилося запитання, а кого б вони хотіли бачити на чолі такого уряду. Більшість респондентів (76%) не змогли відповісти на запитання.

Респонденти, які змогли відповісти на запитання, назвали 71 різне прізвище. Відносно найчастіше називалися п’ятий президент Петро Порошенко, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і екс-прем'єр Юлія Тимошенко.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, зараз можна говорити про стримано-позитивне сприйняття створення уряду національної єдності.

"Можливо, вплинуло те, що ми у формулюванні запитання перерахували основні фракції в парламенті, які можуть входити в Уряд національної єдності. Як ми бачимо з інших даних, українці досить критично ставляться до всіх перерахованих чотирьох партій", - зазначив він.

Тобто частина респондентів стримано або негативно ставляться за рахунок такого складу, якому вони не дуже довіряють.

"Імовірно, якби ми запитували про просто широке об’єднання різних суспільних громадсько-політичних та волонтерських сил, то така ідея отримали би більше схвалення", - додав соціолог.

Опитування було проведене 4-10 грудня 2023 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, опитування КМІС показало падіння довіри до органів влади України. Абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили - 96%. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному (не довіряють - лише 4%).

Дані останнього опитування КМІС показують, що президент Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри українців серед дев'яти політиків, про яких питали соціологи. На грудень 2023 року президенту довіряють 77% респондентів, не довіряють 22%. Рівень довіри Зеленському знизився порівняно з травнем 2022 року, коли йому довіряли 90% українців, не довіряли - 7%.