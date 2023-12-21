Правительство национального единства и новый премьер: как украинцы относятся к идее

По данным опроса, 37% украинцев положительно относятся к созданию правительства национального единства, 38% - нейтрально, а 19% - негативно. Остальные 7% не определились со своим мнением.

Кого хотели бы видеть премьер-министром

Также респондентам в открытом формате задавался вопрос, кого бы они хотели видеть во главе такого правительства. Большинство респондентов (76%) затруднились ответить на вопрос.

Респонденты, которые смогли ответить на вопрос, назвали 71фамилию. Относительно чаще назывались пятый президент Петр Порошенко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-премьер Юлия Тимошенко.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, сейчас можно говорить о сдержанно-позитивном восприятии создания правительства национального единства.

"Возможно, повлияло то, что мы в формулировке вопроса перечислили основные фракции в парламенте, которые могут входить в Правительство национального единства. Как мы видим из других данных, украинцы достаточно критично относятся ко всем перечисленным четырем партиям", - отметил он.

То есть, часть респондентов сдержанно или отрицательно ставятся за счет такого состава, которому они не очень доверяют.

"Вероятно, если бы мы спрашивали о просто широком объединении разных общественных общественно-политических и волонтерских сил, то такая идея получила бы большее одобрение", - добавил социолог.

Опрос был проведен 4-10 декабря 2023 среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, опрос КМИС показал падение доверия к органам власти Украины. Абсолютное доверие в обществе сохраняют Вооруженные силы - 96%. Кроме этого, 88% украинцев доверяют главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному (не доверяют - только 4%).

Данные последнего опроса КМИС показывают, что президент Владимир Зеленский сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев среди девяти политиков, о которых спрашивали социологи. В декабре 2023 года президенту доверяют 77% респондентов, не доверяют 22%. Уровень доверия Зеленскому снизился по сравнению с маем 2022 года, когда ему доверяли 90% украинцев, не доверяли - 7%.