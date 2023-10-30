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Уряд має якнайшвидше подолати проблему боргів на енергоринку, - ЕВА

Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України має забезпечити якнайшвидше вирішення боргових проблем на ринку електроенергії України, щоб підтримати ефективну роботи галузі енергетики в опалювальний період та період високого ризику обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської бізнес асоціації.

Як зазначається, на формування боргів в енергетиці впливає певна зарегульованість ринку електроенергії. Зокрема, встановлені на ньому з боку НКРЕКП гранично допустимі рівні цін обумовлюють відсутність можливості імпорту в дефіцитні години, бо в години дефіциту вартість електроенергії не може піднятись вище діючого обмеження.

"Окрім того, як зазначають експерти комітету асоціації, прайс-кепи також не сприяють імпорту електроенергії в години пікового навантаження, оскільки в цей час електроенергія в ЄС, коштує дорожче, ніж в Україні", - повідомляють в асоціації.

Згідно з повідомленням, для вирішення цієї проблеми НКРЕКП запропонувала механізм покладення спеціальних обов’язків на імпортерів електроенергії для компенсації їм різниці у вартості електроенергії.

"Водночас, якщо компенсація різниці вартості електроенергії буде забезпечуватись за рахунок НЕК "Укренерго",  на думку бізнесу, таке рішення не є виправданим. Крім того, даний механізм може  призвести до накопичення нових боргів учасниками енергоринку, а не до врегулювання ситуації", - підкреслюють в ЕВА.

Також повідомляється, що сукупний борг суб’єктів ринку електроенергії перед НЕК "Укренерго" перевищує 60 млрд грн.

"Європейська бізнес асоціація звертається до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із проханням якомога швидше сприяти вирішенню зазначених проблемних моментів", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше експерти заявляли, що тільки системна увага до фінансових проблем на ринку електроенергії призведе до позитивних зсувів.

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