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Правительство должно как можно быстрее преодолеть проблему долгов на энергорынке, - ЕВА

Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров Украины должен обеспечить скорейшее решение долговых проблем на рынке электроэнергии Украины, чтобы поддержать эффективную работу отрасли энергетики в отопительный период и период высокого риска обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской бизнес-ассоциации.

Как говорится, на формирование долгов в энергетике влияет определенная зарегулированность рынка электроэнергии. В частности, установленные на нем со стороны НКРЭКУ предельно допустимые уровни цен обуславливают отсутствие возможности импорта в дефицитные часы, так как в часы дефицита стоимость электроэнергии не может подняться выше действующего ограничения.

"Кроме того, как отмечают эксперты комитета ассоциации, прайс-кепы также не способствуют импорту электроэнергии в часы пиковой нагрузки, поскольку в настоящее время электроэнергия в ЕС стоит дороже, чем в Украине", - сообщают в ассоциации.

Согласно сообщению, для решения этой проблемы НКРЭКУ предложила механизм возложения специальных обязанностей на импортеров электроэнергии для компенсации им разницы в стоимости электроэнергии.

"В то же время, если компенсация разницы стоимости электроэнергии будет обеспечиваться за счет НЭК "Укрэнерго", по мнению бизнеса, такое решение не оправдано. Кроме того, данный механизм может привести к накоплению новых долгов участниками энергорынка, а не к урегулированию ситуации", - подчеркивают в ЕВА.

Также сообщается, что совокупный долг субъектов рынка электроэнергии перед НЭК "Укрэнерго" превышает 60 млрд. грн.

"Европейская бизнес ассоциация обращается к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой как можно скорее способствовать решению указанных проблемных моментов", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что только системное внимание к финансовым проблемам на рынке электроэнергии приведет к положительным смещениям.

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Кабинет Министров УкраиныЭлектроэнергия