Уряд компенсуватиме аграріям 80% коштів за розмінування земель, - Шмигаль

"Сьогодні затверджуємо порядок використання коштів на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ми розуміємо, що проведення обстеження та розмінування земель виключно власними силами може зайняти десятки років. Ми бачили як це відбувалося в інших країнах по всьому світу", - сказав Шмигаль.

За його словами, аби максимально прискорити цей процес, уряд запускає ринок гуманітарного розмінування і запрошує сюди недержавних операторів, які працюють на платній основі.

"Своєю чергою держава буде компенсувати аграріям 80% коштів на таку послугу із розмінування, якщо вона закуплена на відкритих торгах. Все прозоро, чесно і головне просто", - розповів прем'єр.

Як зазначив Шмигаль, ця модель дозволить аграріям якнайшвидше повернутися до роботи, що посилить українську економіку.

"Це також підвищить безпеку для наших громад та наших людей. І це для нас безумовний пріоритет. Отже, продовжуємо працювати заради перемоги", - додав він.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.