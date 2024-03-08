Правительство будет компенсировать аграриям 80% средств за разминирование земель, - Шмыгаль

"Сегодня утверждаем порядок использования средств на компенсацию затрат на гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения. Мы понимаем, что проведение обследования и разминирования земель исключительно собственными силами может занять десятки лет. Мы видели, как это происходило в других странах по всему миру", - сказал Шмыгаль.

По его словам, чтобы максимально ускорить этот процесс правительство запускает рынок гуманитарного разминирования и приглашает сюда негосударственных операторов, работающих на платной основе.

"В свою очередь государство будет компенсировать аграриям 80% средств на такую услугу по разминированию, если оно закуплено на открытых торгах. Все прозрачно, честно и главное просто", - рассказал премьер.

Как отметил Шмыгаль, эта модель позволит аграриям как можно быстрее вернуться к работе, что усугубит украинскую экономику.

"Это также повысит безопасность для наших общин и наших людей. И это для нас безусловный приоритет. Следовательно, продолжаем работать ради победы", - добавил он.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

В апреле прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

К тому же в Украине будут компенсировать расходы по заказу разминирования.