Правительство Испании призвало импортеров отказаться от сжиженного газа из России

Испания, крупнейший европейский покупатель сжиженного природного газа из России, призывает импортеров не подписывать новые контракты с Москвой, поскольку стремится разорвать отношения после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Импортеры СПГ в Испании получили письмо от правительства, в котором компаниям рекомендуется не подписываться на новые закупки в России. Запрос испанского правительства не имеет обязательной силы, поскольку санкций сейчас нет.

Naturgy Energy Group SA, Repsol SA, TotalEnergies SE, Axpo Holding AG, Pavilion Energy, Enagás SA, Met Energy, Enet Energy, Energias de Portugal SA, Compañía Española de Petroleos SA и BP Gas & Power Iberia получили письмо от 14 марта от заместителья премьер-министра Терезы Риберы, отвечающей за энергетическую политику Испании.

В письме прямо не упоминаются спотовые контракты, но содержится общий призыв "активизировать диверсификацию поставок сжиженного природного газа и отказаться от поставок из России". Axpo, Repsol и Enagás ответили на уведомление, заявив, что они не закупают СПГ в России.

Потоки газа в Европу по трубопроводам из России упали до исторического минимума после вторжения Кремля в Украину в прошлом году. Чтобы компенсировать дефицит, поставки СПГ со всего мира резко выросли, в том числе из России, и не подлежат санкциям ЕС. Тем не менее, Великобритания и страны Балтии уже прекратили закупки российского СПГ. Испания почти удвоила импорт российского СПГ с начала войны в Украине в прошлом году, подчеркнув, насколько Европа все еще зависит от Москвы.

Ранее в этом месяце глава Европейского союза по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить эти поставки, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после истечения срока действия текущих. О каких-то конкретных мерах она не сообщила.

Согласно данным Bloomberg, в этом году Испания является крупнейшим покупателем российского СПГ в ЕС. Страна была вынуждена искать дополнительные закупки в прошлом году после того, как поставки от давнего поставщика газа Алжира сократились из-за дипломатической вражды между двумя странами.

Испания получает российский газ только в виде СПГ, поскольку ее энергокомпания Naturgy Energy Group SA имеет 20-летний контракт на закупку топлива у "Ямала СПГ" в Арктике до 2038 года.

В январе правительство Германии заявило, что хочет ограничить импорт российского сжиженного природного газа, не уточнив, как оно это сделает. До сих пор ЕС воздерживался от обсуждения каких-либо запретов на региональном уровне.