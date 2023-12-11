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Уряд Ірландії готується суттєво скоротити виплати українцям: деталі

Фото: Українці в Ірландії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Ірландії збираються схвалити значне скорочення пільг для українських біженців, щоб зменшити наплив людей до країни. Це питання міністри почнуть обговорювати на засіданні у понеділок, 11 грудня.

В уряді пропонують урізати виплати та скоротити термін безкоштовного проживання українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

У понеділок заплановане засідання комітету Кабміну з питань України, на якому міністри планують обговорити пропозиції міністра з питань інтеграції Родеріка О'Гормана про скорочення виплат майбутнім українським біженцям та надання безкоштовного житла лише на 90 днів. Розгляд цього питання Кабміном у повному складі має відбутися у вівторок.

Згідно із планом зміни допомоги, виплати у розмірі 220 євро на тиждень зменшать до 38,80 євро на тиждень. Це сума, яку виплачують шукачам притулку з інших країн. Крім того, очікується, що новоприбулих українців розміщуватимуть у державному житлі на 90 днів, а потім попросять знайти своє.

Джерела в усіх трьох урядових партіях повідомили, що ці плани можуть узгодити вже цього тижня. Зазначається, що зміни не стосуватимуться 100 тисяч українських біженців в Ірландії, які вже отримали прихисток у країні, а лише тих, хто прибуде у майбутньому.

Урядовці вважають, що скорочення пільг має стати сигналом, що Ірландія досягла свого ліміту в кількості українців, яких вона може прийняти. За даними Мінюсту, що третина українців приїхали до Ірландії з іншої безпечної країни. Чиновники припускають, що причина у привабливих соціальних виплатах в Ірландії.

Між тим, захисники інтересів біженців виступають проти зміни програми допомоги.

"Ми рішуче застерігаємо від 90-денного обмеження, оскільки переважній більшості людей буде важко, якщо не неможливо, знайти житло, щоб переїхати", – заявив виконавчий директор Ірландської ради у справах біженців Нік Хендерсон

Нагадаємо, ми писали, що уряд Ірландії планує розміщувати тисячі українських біженців у модульних будинках, зведених приватними забудовниками. Це буде першим кроком до переселення українців із готелів у довготермінове житло.

Таком ми розповідали, що цього Різдва багато біженців в Ірландії житимуть у холодних наметах. Уряд визнав, що не може гарантувати, що новоприбулих не селитимуть взимку в таке житло.

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