Правительство Ирландии готовится существенно сократить выплаты украинцам: детали

В понедельник запланировано заседание комитета Кабмина по вопросам Украины, на котором министры планируют обсудить предложения министра по интеграции Родерика О'Гормана о сокращении выплат будущим украинским беженцам и предоставления бесплатного жилья всего на 90 дней. Рассмотрение этого вопроса Кабмином в полном составе должно состояться во вторник.

Согласно плану изменения помощи, выплаты в размере 220 евро в неделю уменьшат до 38,80 евро в неделю. Это сумма, которую выплачивают искателям убежища из других стран. Кроме того, ожидается, что новоприбывших украинцев будут размещать в государственном жилье на 90 дней, а затем попросят найти свое.

Источники во всех трех правительственных партиях сообщили, что эти планы могут быть согласованы уже на этой неделе. Отмечается, что изменения не будут касаться 100 тысяч украинских беженцев в Ирландии, уже получивших убежище в стране, а только тех, кто прибудет в будущем.

Чиновники считают, что сокращение льгот должно стать сигналом, что Ирландия достигла своего лимита в количестве украинцев, которых она может принять. По данным Минюста, треть украинцев приехали в Ирландию из другой безопасной страны. Чиновники предполагают, что причина в привлекательных социальных выплатах в Ирландии.

Между тем защитники интересов беженцев выступают против изменения программы помощи.

"Мы решительно предостерегаем от 90-дневного ограничения, поскольку подавляющему большинству людей будет трудно, если не невозможно, найти жилье, чтобы переехать", – заявил исполнительный директор Ирландского совета по делам беженцев Ник Хендерсон.