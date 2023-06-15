Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті", - заявив прем'єр-міністр Андрій Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.

Статс-секретар Міністерства закордонних справ Хорватії Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії позначає Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років.

Лучич додав, що це злочин геноциду проти українського народу.

Голодомор в Україні (1932-1933)

У 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду було вчинено акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР.

28 листопада 2006 року Верховна рада України ухвалила закон

"Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", який трактує події 1932-1933 років як геноцид українського народу.

Понад 20 країн світу визнали Голодомор геноцидом українського народу. Мова йде про парламенти Великої Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії.