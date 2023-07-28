Уряд Фінляндії почав розробляти план із відновлення України

"Завдання пов'язане з реалізацією державної програми. Відповідно, уряд у співпраці з бізнесом і мережею Team Finland готує національний план участі Фінляндії у відновленні України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що східне управління Міністерства закордонних справ Фінляндії несе основну відповідальність за складання плану та його узгодження з відповідними державними органами та суб'єктами бізнесу.

"Наша тверда підтримка України, яка є об'єктом агресивної війни Росії, триває. Водночас ми готуємося відновити незалежну та демократичну Україну, і тут важлива тісна та планомірна співпраця між різними сторонами", - каже міністр Вілле Тавіо.

Деталі плану з відновлення України

На першому етапі підготовки плану реконструкції Міністерство закордонних справ Фінляндії тісно співпрацює з Міністерством праці та економіки Фінляндії та Міністерством державних фінансів Фінляндії.

Мета полягає в тому, щоб зміцнити консультаційні послуги для фінських компаній і ділового світу, а також знайти фінансові рішення, які полегшать участь компаній у відновленні України.

"На другому етапі має бути складено довгостроковий план, який включатиме, серед іншого, огляд використання коштів співробітництва з метою розвитку", - додали в МЗС країни.

Загальна допомога від Фінляндії

Фінляндія підтримала Україну на загальну суму 1,7 млрд євро з початку агресивної війни Росії з лютого 2022 року.

Підтримку надавали через співпрацю з метою розвитку та гуманітарну допомогу, а також цивільну та оборонну матеріальну підтримку.