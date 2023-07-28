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Правительство Финляндии начало разрабатывать план по восстановлению Украины

Фото: министр внешней торговли и развития Вилле Тавио (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внешней торговли и развития Вилле Тавио.

"Задача связана с реализацией государственной программы. Соответственно, правительство в сотрудничестве с бизнесом и сетью Team Finland готовит национальный план участия Финляндии в восстановлении Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восточное управление Министерства иностранных дел Финляндии несет основную ответственность за составление плана и его согласование с соответствующими государственными органами и субъектами бизнеса.

"Наша твердая поддержка Украины, которая является объектом агрессивной войны России, продолжается. В то же время мы готовимся восстановить независимую и демократическую Украину, и здесь важно тесное и планомерное сотрудничество между различными сторонами", - говорит министр Вилле Тавио.

Детали плана по восстановлению Украины

На первом этапе подготовки плана реконструкции Министерство иностранных дел Финляндии тесно сотрудничает с Министерством труда и экономики Финляндии и Министерством государственных финансов Финляндии.

Цель состоит в том, чтобы укрепить консультационные услуги для финских компаний и делового мира, а также найти финансовые решения, которые облегчат участие компаний в восстановлении Украины.

"На втором этапе должен быть составлен долгосрочный план, который будет включать, среди прочего, обзор использования средств сотрудничества в целях развития", - добавили в МИД страны.

Общая помощь от Финляндии

Финляндия поддержала Украину на общую сумму 1,7 млрд евро с начала агрессивной войны России с февраля 2022 года.

Поддержку оказывали через сотрудничество в целях развития и гуманитарную помощь, а также гражданскую и оборонную материальную поддержку.

Напомним, что в начале июля Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошло, в частности, зенитное вооружение.

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