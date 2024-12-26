Уряд Естонії проведе екстрене засідання через пошкодження трьох кабелів зв'язку

Уряд Естонії сьогодні ввечері проведе екстрене засідання через пошкодження трьох кабелів зв'язку на дні Фінської затоки. Диверсії почастішали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

За даними газети, два кабелі зв'язку між Естонією і Фінляндією, що належать групі Elisa, пошкоджено, а також пошкоджено один кабель зв'язку, що належить CITIC Telecom.

За заявами компаній, що надають послуги зв'язку по кабелях, перебої не чинять помітного впливу на кінцевих користувачів, всі послуги і зв'язок між Естонією і Фінляндією працюють.

Причина відключень наразі невідома. Власники кабелів займаються ремонтними роботами, при цьому відповідні органи також з'ясовують, що могло стати причиною несправностей.

Зовнішні з'єднання Естонії дублюються кілька разів, тобто в разі обриву підводних кабелів можна використати альтернативні чинні морські або сухопутні кабелі, що йдуть до Латвії, щоб забезпечити транскордонне підключення до Інтернету та функціонування різних послуг.

Вимірювання, проведені системними операторами Elering і Fingrid, показують місце пошкодження естонсько-фінського електроз'єднання EstLink 2 у підводній частині з'єднання на фінській стороні. Це оцінка, заснована на вимірах кабелю. Фізично місце ймовірної несправності ще не обстежено.