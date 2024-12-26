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Поліція Фінляндії розслідує роль іноземного судна в пошкодженні електрокабеля

Четвер 26 грудня 2024 03:50
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Поліція Фінляндії розслідує роль іноземного судна в пошкодженні електрокабеля Фото: назву підозрюваного судна поки не називають (pixabay.com)
Автор: Едуард Ткач

Учора стало відомо про те, що підводний електрокабель Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, було пошкоджено. Поліція розглядає в цій справі причетність іноземного судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У четвер фінська поліція заявила, що розслідує і перевіряє, чи було іноземне судно причетне до пошкодження підводного кабелю електропередач. Однак назву корабля не розголошують.

Агентство зазначає, що країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності до можливих актів саботажу після серії відключень електрокабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів із 2022 року.

За словами оператора Fingrid, сполучна лінія Estlink 2 потужністю 658 мегават (МВт) залишається відключеною після відключення, що почалося опівдні за місцевим часом у середу. Наразі в експлуатації залишається тільки лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт між двома країнами.

"Поліція у співпраці з Прикордонною службою та іншими органами розслідує ланцюжок подій інциденту", - йдеться в заяві фінської поліції.

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Фінляндія
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