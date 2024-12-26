Поліція Фінляндії розслідує роль іноземного судна в пошкодженні електрокабеля

Учора стало відомо про те, що підводний електрокабель Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, було пошкоджено. Поліція розглядає в цій справі причетність іноземного судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У четвер фінська поліція заявила, що розслідує і перевіряє, чи було іноземне судно причетне до пошкодження підводного кабелю електропередач. Однак назву корабля не розголошують.

Агентство зазначає, що країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності до можливих актів саботажу після серії відключень електрокабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів із 2022 року.

За словами оператора Fingrid, сполучна лінія Estlink 2 потужністю 658 мегават (МВт) залишається відключеною після відключення, що почалося опівдні за місцевим часом у середу. Наразі в експлуатації залишається тільки лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт між двома країнами.

"Поліція у співпраці з Прикордонною службою та іншими органами розслідує ланцюжок подій інциденту", - йдеться в заяві фінської поліції.