UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд додатково виділив 5 млрд гривень на дрони для фронту

Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив 5 млрд гривень для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних на передовій.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Telegram.

"Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російським агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - написав прем’єр.

Видатки бюджету на оборону

Згідно із законом про держбюджет на 2024 рік, доходи становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 355 млрд гривень, дефіцит 1 трлн 571,5 млрд грн, який покриватиметься в основному за рахунок міжнародної допомоги. Головним пріоритетом є сектор оборони та безпеки - 1 трлн 692,6 млрд гривень. Це становить 22,1% ВВП.

Як зазначив у листопаді 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль, практично 50% витрат піде на оборону та безпеку України. "Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде в армію", - сказав він.

Крім того, в лютому Кабінет міністрів України затвердив План дій на 2024 рік, що передбачає програму "Український щит".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні