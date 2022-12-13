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Уряд Британії шукає шляхи використання активів РФ для відновлення України

Фото: уряд Британії шукає шляхи використання активів РФ для відновлення України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британський уряд шукає оптимальні механізми використання заморожених активів Росії для відновлення України.

Про це заявив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Члени уряду Британії у складі спеціальної комісії розглядають застосування механізму використання заморожених активів росіян, які потрапили під санкції для відновлення України.

За його словами, він вивчає можливості, щоб гарантувати, що особи, які підтримали спецоперацію РФ в Україні, "не просто потрапили під санкції".

Нагадаємо,Єврокомісія може найближчими днями випустити директиву, яка дозволить конфіскувати активи осіб, які намагаються обійти санкції щодо Росії.

Крім того, міністри країн Євросоюзу минулого тижня обговорили санкції проти РФ, а також способи конфіскації заморожених активів російських олігархів.

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