Уряд Британії готує посилення міграційних правил

Уряд Британії розглядає можливість змінити процедуру отримання безстрокової посвідки на проживання, щоб посилити контроль за тими, хто може залишатися в країні на постійній основі.

Зараз більшість іноземців подають документи після п'яти років проживання у Великій Британії. Новий план передбачає, що претендувати на цей статус зможуть тільки ті, хто має чисту біографію, оплачує соціальні внески та не звертається по державну допомогу.

Додаткові умови для заявників

За словами міністра внутрішніх справ Шабана Махмуда, обговорюється введення додаткових критеріїв. Серед них - високий рівень володіння англійською мовою та підтверджений досвід волонтерської роботи в місцевих громадах. Ці зміни, як підкреслюють в уряді, мають продемонструвати реальний внесок мігрантів у життя країни.

Політичний контекст

Ініціатива стала відповіддю на зростання популярності партії "Реформа Великої Британії", яка просуває жорсткий антиімміграційний порядок денний. Саме вона змусила Лейбористську партію прем'єр-міністра Кіра Стармера активніше посилювати свої підходи в цій сфері. Минулого тижня представники "Реформи" заявили про намір замінити безстрокову посвідку на проживання п'ятирічною візою з можливістю продовження.

Реакція та можливі наслідки

Кір Стармер різко розкритикував такі ідеї, назвавши їх "расистською політикою", яка загрожує розділити країну. Тим часом консультації щодо оновлення правил безстрокового проживання мають стартувати ближче до кінця року. Влада наголошує, що перегляд міграційної системи необхідний, оскільки питання контролю над кількістю іноземців залишається пріоритетним для британського суспільства.

Ще з моменту референдуму про вихід з ЄС міграція залишається одним із центральних пунктів політичного порядку денного Британії, а статистика показує рекордні рівні чистого припливу мігрантів навіть після Brexit.