Уряд Бангладеш тимчасово очолив нобелівський лауреат
Лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус у четвер, 8 серпня, склав присягу як глава тимчасового уряду Бангладеш. Його призначення відбулося після відставки колишнього прем’єра Шейх Хасіни, яка втекла до Індії після масових протестів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Як повідомляється, Юнус сьогодні повернувся до Бангладеш із закордонної поїздки. Його зустріли в міжнародному аеропорту Дакки головнокомандувач Збройних сил країни генерал Вакер-Уз-Заман та керівники Військово-морських і Військово-повітряних сил країни.
Пізніше він склав присягу в президентському палаці в Даккі перед президентом Бангладеш Мохаммедом Шахабуддіном, а також іноземними дипломатами, членами громадянського суспільства, топ-бізнесменами та членами колишньої опозиційної партії.
Зазначається, що Юнус є давнім опонентом Хасіни, і його призначення на посаду тимчасового глави уряду було запропоновано студентами, які очолили протест проти колишнього прем'єра.
Що передувало
Нагадаємо, численні демонстрації та протести у Бангладеш спалахнули минулого місяця. На акціях студенти вимагали скасувати квоти, за якими 30% робочих місць на державній службі було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність Бангладеш проти Пакистану в 1971 році.
Також демонстранти вимагали відставки прем'єра Шейх Хасіни через загибель на протестах сотень людей.
На тлі масових протестів Хасіна подала у відставку та втекла на військовому гелікоптері до Індії.
Після цього головнокомандувач армії Бангладеш Вакер-Уз-Заман оголосив про формування тимчасового уряду.
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