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Правительство Бангладеш временно возглавил нобелевский лауреат

Бангладеш , Четверг 08 августа 2024 21:23
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Правительство Бангладеш временно возглавил нобелевский лауреат Фото: Мухаммад Юнус (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед Юнус в четверг, 8 августа, принял присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш. Его назначение произошло после отставки бывшего премьера Шейх Хасины, которая сбежала в Индию после массовых протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как сообщается, Юнус сегодня вернулся в Бангладеш из заграничной поездки. Его встретили в международном аэропорту Дакки главнокомандующий Вооруженными силами страны генерал Вакер-Уз-Заман и руководители Военно-морских и Военно-воздушных сил страны.

Позже он принял присягу в президентском дворце в Дакке перед президентом Бангладеш Мохаммедом Шахабуддином, а также иностранными дипломатами, членами гражданского общества, топ-бизнесменами и членами бывшей оппозиционной партии.

Отмечается, что Юнус является давним оппонентом Хасины, и его назначение на должность временного главы правительства было предложено студентами, которые возглавили протест против бывшего премьера.

Что предшествовало

Напомним, многочисленные демонстрации и протесты в Бангладеш вспыхнули в прошлом месяце. На акциях студенты потребовали отменить квоты, по которым 30% рабочих мест на государственной службе было зарезервировано для семей ветеранов, воевавших в войне за независимость Бангладеш против Пакистана в 1971 году.

Также демонстранты требовали отставки премьера Шейх Хасины из-за гибели на протестах сотен людей.

На фоне массовых протестов Хасина подала в отставку и бежала на военном вертолете в Индию.

После этого главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил о формировании временного правительства.

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