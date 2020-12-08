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Уруский заявил, что "Мотор Сич" - частная компания, и он не имеет отношения к ее деятельности

Автор: РБК-Украина

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский заявил, что ни он, ни государство не имеют отношения к деятельности частной компании ПАО "Мотор Сич".

Об этом Уруский заявил в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос журналиста о будущем завода, акции и деятельность которого на протяжении нескольких лет заблокированы арестами.

"Я не думаю, что это ляжет на мои плечи, - сказал Уруский о будущем ПАО "Мотор Сич" и необходимости урегулирования ситуации. - Предприятие частное, акции находятся у иностранных инвесторов".

Отвечая на вопрос журналиста о компенсации Украиной потерь китайских инвесторов из-за блокирования деятельности компании арестами акций, вице-премьер сказал, что урегулирование отношений с владельцами контрольного пакета акций также не в его компетенции, и этот вопрос будут решать международные арбитражные инстанции.

Уруский также заявил, что ранее в СМИ была обнародована информация, что он предлагал представителям Турции купить контрольный пакет акций ПАО "Мотор Сич", хотя ни он, ни государство не имеют отношения к деятельности частной компании.

"Как я такое могу вообще предлагать, если я фактически к этому отношения не имею?" - заявил вице-премьер.

Как известно, ПАО "Мотор Сич" правительственным указом с 2015 г. не входит в перечень стратегических предприятий. С 1994 года оно находится под руководством Вячеслава Богуслаева, который до 2016 года он был владельцем контрольного пакета акций компании, а затем продал его китайским инвесторам.

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На протяжении последних четырех лет деятельность ПАО "Мотор Сич" заблокирована четырьмя арестами ее акций. Китайские инвесторы на протяжении нескольких лет не могут получить разрешение в Антимонопольном комитете Украины на концентрацию контрольного пакета, хотя официально им не отказывают.

Из-за сложившейся ситуации китайские акционеры не могут приступить к управлению предприятием, в покупку которого они инвестировали порядка миллиарда долларов, а также профинансировали создание сервисно-сборочного завода в китайском городе Чунцин.

Ранее РБК-Украина писало, что китайские акционеры направили уведомление украинскому Министерству юстиции о начале международного арбитража для взыскания с Украины $ 3,5 млрд для компенсации ущерба.

Действия Украины в нем квалифицированы как "противозаконная экспроприация", нарушающая украино-китайское соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций.

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