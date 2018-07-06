Уругвай - Франция: прогноз букмекеров

Специалисты считают "трехцветных" фаворитом матча

Первыми в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2018 сыграют сборные Франции и Уругвая. Матч состоится 6 июля, стартовый свисток - в 17:00 по киевскому времени.

06 июля 17:00

Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"

Фаворитом встречи считаются французские футболисты. Компания bet365 принимает ставки на их победу с коэффициентом 2,0, а на "небесно-голубых" - 4,6. Ничья в этом поединке оценивается в 3,2.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф "трехцветных" можно поставить с коэффициентом 2,0, а на победу Уругвая - 4,33. На ничью ставят 3,10.

Специалисты конторы Bwin также верят в победу европейцев. На победу Франции коэффициент 1,95, ничья оценивается в 3,25, победа южноамериканцев - 4,40.

Напомним, защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес побил рекорд бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны по количеству выходов на поле в матчах чемпионата мира в качестве капитана.