Уругвай - Франція: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "триколірних" фаворитом матчу

Першими в чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2018 зіграють збірні Франції та Уругваю. Матч відбудеться 6 липня, стартовий свисток - о 17:00 за київським часом.

06 липня 17:00

Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

Фаворитом зустрічі вважаються французькі футболісти. Компанія bet365 приймає ставки на їх перемогу з коефіцієнтом 2,0, а на "небесно-блакитних" - 4,6. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,2.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "триколірних" можна поставити з коефіцієнтом 2,0, а на перемогу Уругваю - 4,33. На нічию ставлять 3,10.

Фахівці контори Bwin також вірять в перемогу європейців. На перемогу Франції коефіцієнт 1,95, нічия оцінюється в 3,25, перемога південноамериканців - 4,40.

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.