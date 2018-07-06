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Уругвай - Франція: прогноз букмекерів

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    06.07.2018 - 13:09
Фото: тренування гравців збірної Уругваю перед матчем з Францією (twitter.com/AUFOficial)
Фото: тренування гравців збірної Уругваю перед матчем з Францією (twitter.com/AUFOficial)

Фахівці вважають "триколірних" фаворитом матчу

Першими в чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2018 зіграють збірні Франції та Уругваю. Матч відбудеться 6 липня, стартовий свисток - о 17:00 за київським часом.

06 липня 17:00
Нижній Новгород, стадіон "Нижній Новгород"

 

Фаворитом зустрічі вважаються французькі футболісти. Компанія bet365 приймає ставки на їх перемогу з коефіцієнтом 2,0, а на "небесно-блакитних" - 4,6. Нічия в цьому поєдинку оцінюється в 3,2.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф "триколірних" можна поставити з коефіцієнтом 2,0, а на перемогу Уругваю - 4,33. На нічию ставлять 3,10.

Фахівці контори Bwin також вірять в перемогу європейців. На перемогу Франції коефіцієнт 1,95, нічия оцінюється в 3,25, перемога південноамериканців - 4,40.

Нагадаємо, захисник збірної Мексики Рафаель Маркес побив рекорд колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони за кількістю виходів на поле в матчах чемпіонату світу в якості капітана.

Уругвай - Франція: де дивитися матч ЧС 2018: турнірна таблиця на 6 липня
Теги публікації: Франція, прогноз, ЧМ-2018, Уругвай  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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