Урсулу фон дер Ляєн переобрали президентом Єврокомісії

Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президенткою Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду та президентку Європарламенту Роберту Мецолу у Twitter (X).
Сьогодні, 18 липня, на засіданні Європарламенту за призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат, проти - 284. Політик буде очолювати Європейську комісію протягом наступних п'яти років.
Голосування було таємним, тому не було відомо, чи вдасться Урсулі фон дер Ляєн отримати достатньо голосів для перепризначення. Для цього їй потрібно було набрати щонайменше 361 голос.
Український парламент вже привітав політика з переобранням на посаду голови Єврокомісії.
"Вітаємо з переобранням на посаду очільниці Єврокомісії великого друга та партнера України Урсулу фон дер Ляєн", - йдеться у повідомленні Верховної Ради України.
Голова Європарламенту Роберта Мецола, яка теж була переобрана на посаду, привітала фон дер Ляєн з призначенням.
"Це є свідченням вашого сильного лідерства та непохитних цінностей у часи випробувань. Європа - міцна і готова", - написала вона у соцмережах.
Додамо, що обрання голови Єврокомісії не є початком роботи її нового складу. Європейський парламент ще повинен схвалити кандидатури всіх єврокомісарів.
Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка від Європейської народної партії (ЄНП), член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013-2019 роках.
Вона з 2019 року очолювала Єврокомісію. Її вперше в історії ЄС висунули на другий термін.
Фон дер Ляєн від початку повномасштабного вторгнення активно підтримує Україну та неодноразово відвідувала Київ. Під час своєї передвиборчої кампанії політик виступала за збільшення витрат на оборону, а також не виключала можливої нової війни.
Вона заявила, що хоче створити Європейський оборонний союз під час свого наступного головування в Єврокомісії.
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