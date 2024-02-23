Урсула фон дер Ляйєн відвідає Київ у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ, - ЗМІ

Як пише видання, таким чином вона хоче підтримати Україну у другу річницю повномасштабного російського вторгнення. Разом з нею також Київ мають відвідати прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, країна якого зараз головує в Раді ЄС.

За даними ЗМІ, фон дер Ляєн має наголосити на підтримці України, а також розповісти над роботою щодо використання заморожених активів РФ.

Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 лютого до України прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен приїхала до України. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона відвідала Личаківський цвинтар у Львові.

Також Україну відвідав лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер.

Нещодавно прес-секретар президента України Сергій Никифоров повідомляв, що на 25 лютого запланована конференція військово-політичного керівництва.

Зокрема, будуть всі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр, глава Верховної ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром, перша леді Олена Зеленська, МІУ, Офіс президента.

Крім того, за словами Нікіфорова, президент за результатами проведе свою прес-конференцію.

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