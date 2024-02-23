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Урсула фон дер Ляйен посетит Киев во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ, - СМИ

Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 24 февраля, предположительно, прибудет с визитом в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, таким образом она хочет поддержать Украину во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения. Вместе с ней также Киев должен посетить премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, страна которого сейчас председательствует в Совете ЕС.

По данным СМИ, фон дер Ляен должен подчеркнуть поддержку Украины, а также рассказать над работой по использованию замороженных активов РФ.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 февраля в Украину прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен приехала в Украину. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она посетила Лычаковское кладбище во Львове.

Также Украину посетил лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер.

Недавно пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что 25 февраля запланирована конференция военно-политического руководства.

В частности, будут все топ-спикеры от власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратегпром, первая леди Елена Зеленская, МИУ, Офис президента.

Кроме того, по словам Никифорова, президент по результатам проведет свою пресс-конференцию.

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Война России против УкраиныУрсула фон дер Ляйен