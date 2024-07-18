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Урсула фон дер Ляйєн хоче створити з ЄС оборонний союз у разі переобрання на другий термін

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла створити в найближчі п'ять років "справжній Європейський оборонний союз" із флагманськими проєктами з повітряної та кібернетичної оборони, якщо її переоберуть на другий термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Держави-члени завжди нестимуть відповідальність за свої війська, від доктрини до розгортання. Але Європа може зробити багато чого, щоб підтримати і координувати зусилля зі зміцнення оборонної промислової бази, інновацій та єдиного (європейського) ринку", - заявила фон дер Ляєн у документі, який викладає її програму перед голосуванням у Європейському парламенті пізніше цього дня з приводу надання їй нового мандата.

Фокус документа на обороні відображає те, як це питання вийшло на передній план європейського політичного порядку денного після вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Європейські лідери наголошували, що вони мають зробити більше для зміцнення власної оборони, особливо з огляду на сумніви щодо того, наскільки вони можуть розраховувати на захист з боку Сполучених Штатів, якщо республіканець Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США в листопаді.

На цьому тлі Єврокомісія прагне відігравати більш значну роль в оборонній політиці - галузі, яка традиційно була прерогативою національних урядів і НАТО.

Фон дер Ляйєн підтвердила, що планує призначити європейського комісара з оборони - нову посаду - і сказала, що Єврокомісія представить "Білу книгу щодо майбутнього європейської оборони" в перші 100 днів свого наступного мандата. Вона сказала, що великі оборонні проєкти ЄС "повинні зосередитися на наших найбільших спільних і транскордонних загрозах".

"Працюючи з державами-членами і в тісній координації з НАТО, ми запропонуємо низку оборонних проєктів загальноєвропейського інтересу, починаючи з Європейського повітряного щита і кіберзахисту. Ми забезпечимо, щоб ці великі проєкти були відкриті для всіх, і використовуватимемо всі наявні в нас інструменти - як регуляторні, так і фінансові, - щоб гарантувати, що їх буде розроблено, побудовано і розгорнуто на європейській землі якомога швидше", - заявила вона. 

При цьому фон дер Ляйєн не сказала, як такі проєкти фінансуватимуться. Але вона заявила, що її комісія висуне "пропозиції щодо термінових потреб в оборонних інвестиціях".

Ризики війни НАТО та РФ

І Україна, і деякі країни Заходу допускають можливість війни Росії із НАТО. В Україні зазначають, що наступною метою Кремля можуть стати Польща чи балтійські країни.

Естонська розвідка вважає, що Росія вже готується до наступної війни, яка може розпочатися протягом 10 років.

У Німеччині не виключають, що Росія може напасти на НАТО вже 2029 року.

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