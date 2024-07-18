Урсула фон дер Ляйен хочет создать из ЕС оборонный союз в случае переизбрания на второй срок

"Государства-члены всегда будут нести ответственность за свои войска, от доктрины до развертывания. Но Европа может сделать многое, чтобы поддержать и координировать усилия по укреплению оборонной промышленной базы, инноваций и единого (европейского) рынка", - заявила фон дер Ляйен в документе, излагающем ее программу перед голосованием в Европейском парламенте позже в этот день по поводу предоставления ей нового мандата.

Фокус документа на обороне отражает то, как этот вопрос вышел на передний план европейской политической повестки после вторжения России в Украину в 2022 году.

Европейские лидеры подчеркивали, что они должны сделать больше для укрепления собственной обороны, особенно учитывая сомнения в том, насколько они могут рассчитывать на защиту со стороны Соединенных Штатов, если республиканец Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре.

На этом фоне Еврокомиссия стремится играть более значительную роль в оборонной политике - области, которая традиционно была прерогативой национальных правительств и НАТО.

Фон дер Ляйен подтвердила, что планирует назначить европейского комиссара по обороне - новую должность - и сказала, что Еврокомиссия представит "Белую книгу по будущему европейской обороны" в первые 100 дней своего следующего мандата. Она сказала, что крупные оборонные проекты ЕС "должны сосредоточиться на наших крупнейших общих и трансграничных угрозах".

"Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов общеевропейского интереса, начиная с Европейского воздушного щита и киберзащиты. Мы обеспечим, чтобы эти крупные проекты были открыты для всех и будем использовать все имеющиеся у нас инструменты - как регуляторные, так и финансовые - чтобы гарантировать, что они будут разработаны, построены и развернуты на европейской земле как можно скорее", - заявила она.

При этом фон дер Ляйен не сказала, как такие проекты будут финансироваться. Но она заявила, что ее комиссия выдвинет "предложения по срочным потребностям в оборонных инвестициях".